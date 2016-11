Wirtschaft

Vierter Streiktag der Lufthansa-Piloten - Keine Lösung in Sicht

Annullierte Flüge werden am Terminal 1 des Flughafens in Frankfurt am Main angezeigt. Wie bereits in den vergangenen Tagen können auch am Samstag Tausende Passagiere nicht in ihr Flugzeug steigen.

Die Lufthansa rechnet am vierten Tag des Pilotenstreiks trotz Flugausfällen mit einem geordneten Ablauf an den Flughäfen. «Der Sonderflugplan wird stabil abgeflogen», sagte ein Unternehmenssprecher am Samstagmorgen.