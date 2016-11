Jasmine Flury mit Hirnerschütterung ausser Gefecht

Sport

Jasmine Flury erleidet bei einem Sturz im Riesenslalom-Training während des Trainingslagers in Copper Mountain im amerikanischen Bundesstaat Colorado eine Gehirnerschütterung.

Ski alpin. – Flury wird deshalb bei den Weltcup-Rennen in der kommenden Woche in Lake Louise (CAN) nicht an den Start gehen.

Das Schutzprotokoll der FIS schreibt bei derartigen Verletzungen eine Rehabilitationsphase von mindestens zehn Tagen vor. Die 23-jährige Flury ist bereits in die Schweiz zurückgereist. (si)