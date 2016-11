Politik

Gemeinde Vals macht beim Parc Adula nicht mit

Schafe auf der Lampertsch-Alp im Laentatal oberhalb von Vals: Ob der zweite Nationalpark jemals geschaffen wird, ist nach dem Nein der Bündner Gemeinde Vals zum Parc Adula unsicher. (Archivbild).

Die Bündner Gemeinde Vals will nicht zum Parc Adula gehören. Die Gemeindeversammlung lehnte am Freitagabend einen Beitritt zum zweiten Nationalpark deutlich ab. Das Nein stellt den Park in Frage, weil ohne Vals die Kernzone des Parks zerstückelt wird.