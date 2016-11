Politik

Deutsches Parlament segnet Budget für 2017 ab

Deutschlands Budget für das Wahljahr 2017 ist unter Dach und Fach. Dank der hohen Steuereinnahmen und niedrigen Zinsen will der Bund erneut auf die Aufnahme neuer Kredite verzichten. Damit peilt die Koalition das vierte Jahr in Folge eine schwarze Null an.