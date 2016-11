Grossbrände in Israel: Polizei nimmt zwölf Menschen fest

Politik

Israelische Feuerwehrleute im Kampf gegen einen Brand in Beit Meir nahe Jerusalem. Die Polizei geht davon aus, dass die Fälle von Brandstiftung nationalistisch motiviert sind.

Nach tagelangen verheerenden Grossbränden in Israel hat die Polizei zwölf Menschen festgenommen. Dies teilte ein Sprecher am Freitag mit. Hinter den Bränden vermutet die Polizei politische Motive.

Tel Aviv. – «Es ist davon auszugehen, dass die Fälle von Brandstiftung nationalistisch motiviert waren», hatte Polizeichef Roni Alscheich am Donnerstag gesagt. Nach Meinung des Ministers für öffentliche Sicherheit, Gilad Erdan, sind mehr als die Hälfte der Brände vorsätzlich verursacht worden. Israelische Medien sprachen bereits von einer «Feuer-Intifada» von Palästinensern.

In vielen Teilen Israels, darunter auch nahe Jerusalem, wüten seit Tagen Grossbrände. Zehntausende Israelis waren am Donnerstag vor den Feuern in der Hafenstadt Haifa geflohen. (sda)