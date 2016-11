Peter Pauli gibt Führung von Meyer Burger ab

Wirtschaft

Peter Pauli gibt seinen Chefposten beim Solaranlagenhersteller Meyer Burger nach 14 Jahren ab. Per 1. Januar 2017 übernimmt Hans Brändle, vormals CEO von Oerlikon Coating.

Thun BE. – Pauli führt den neuen Chef bis Jahresende ein und übernimmt danach eine beratende Funktion, wie Meyer Burger am Donnerstag mitteilte. Auch im Verwaltungsrat gibt es Änderungen. Alexander Vogel soll an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 2. Dezember das Verwaltungsratspräsidium von Peter Wagner übernehmen.

An der ordentlichen Generalversammlung vom 27. April 2017 werden zudem mit Michael Splinter und Hans-Michael Hauser zwei zusätzliche Mitglieder für den Verwaltungsrat vorgeschlagen. Splinter wird zudem bereits ab dem 1. Januar 2017 den Verwaltungsrat und das Management als designierter Delegierter des Verwaltungsrats unterstützen.

Das angeschlagene Unternehmen steht vor grossen Herausforderungen. Denn im kommenden Jahr müssen auslaufende Schulden beglichen werden. Dafür hat Meyer Burger ein Refinanzierungsprogramm aufgegleist, das aber noch die Zustimmung von Wandelanleihegläubigern und Aktionären voraussetzt. Am morgigen Freitag stimmen die Wandelanleihegläubiger über Anpassungen der Bedingungen für die Wandelanleihe ab.

Zuletzt erzielte das in den schwarzen Zahlen steckende Unternehmen zumindest vor Abschreibungen und Amortisationen wieder einen Betriebsgewinn. Dem Führungsteam um Peter Pauli sei es gelungen, den Turnaround der Gesellschaft in einem herausfordernden Umfeld einzuleiten, schreibt Meyer Burger. (sda)