Fast ein Drittel der Bevölkerung lebt in Zweipersonenhaushalten

2,25 Personen wohnen und waschen durchschnittlich in einem Schweizer Haushalt. (Symbolbild).

Schweizerinnen und Schweizer wohnen bevorzugt in Gesellschaft, anteilsmässig am häufigsten in Gruppen zu zweit. Nur jede sechste Person lebt als Single.