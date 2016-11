Wirtschaft

400 Menschen protestieren gegen Stellenabbau bei Richemont

400 Personen haben am Donnerstag in Le Sentier VD gegen die Entlassungen beim Luxusgüterkonzern Richemont protestiert. Sie forderten in einer Resolution, den Abbau von über 200 Stellen zu stoppen und Alternativen wie Kurzarbeit zu prüfen.