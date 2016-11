Urteil im Mordfall der britischen Abgeordneten Jo Cox

Politik

Ein 53-jähriger Mann ist am Mittwoch in London des Mordes der britischen Abgeordneten und Brexit-Gegnerin Jo Cox für schuldig befunden worden. Die zwölf Geschworenen einigten sich nach knapp zweistündiger Beratung. Das Strafmass wird erst später bekanntgegeben.

London. – Das Verbrechen geschah genau eine Woche vor dem historischen EU-Referendum am 23. Juni und schockierte die Briten zutiefst. Die 41-jährige Cox hatte sich für einen Verbleib Grossbritanniens in der EU stark gemacht.

Cox war während einer Bürger-Sprechstunde in ihrem Wahlkreis in der Nähe von Leeds attackiert worden. Der Angreifer rief «Britain first» (Grossbritannien zuerst), gab mehrere Schüsse ab und stach zudem auf sein Opfer ein, wie es heisst. Der Brexit-Wahlkampf war nach dem Mord an Cox vorübergehend ausgesetzt worden. (sda)