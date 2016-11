Kultur

Prince-Song «Moonbeam Levels» posthum veröffentlicht

Sieben Monate nach dem Tod der Pop-Ikone Prince hat der Nachlassverwalter einen bisher unveröffentlichten Song des Sängers vorgestellt. Der Sender ABC News präsentierte den Song «Moonbeam Levels» am Dienstag in dem New Yorker Cutting-Room-Plattenstudio.