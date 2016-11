Zug, Servette und Lausanne stehen im Halbfinal

Sport

Zug, Servette und Lausanne stehen als erste Halbfinalisten im Schweizer Cup fest.

Eishockey. – Alle drei Viertelfinals vom Dienstagabend waren umkämpft und bis am Ende spannend. Zug setzte sich in Freiburg durch einen Treffer von Jarkko Immonen 6,5 Sekunden vor Schluss zum 2:1 durch. Der Finne profitierte dabei von einer doppelten Überzahl.

Servette gewann gegen den HC Davos 6:3, die Vorentscheidung gelang den Genfern jedoch erst durch einen Doppelschlag in der 50. Minute. Innerhalb von sieben Sekunden machten Arnaud Jacquemet und Kay Schweri aus dem 3:3 ein 5:3.

Lausanne startete in Langnau stark und ging früh in Führung. Die SCL Tigers glichen zwar zweimal aus, auf das 3:2 durch den 38-jährigen Schweden Per Ledin in der 43. Minuten hatten sie jedoch keine Antwort mehr.

Den letzten Viertelfinal bestreiten am Mittwochabend (19.45 Uhr) der letzte verbliebene B-Ligist Langenthal und Kloten.

Resultate:

Viertelfinals. Am Dienstag: Fribourg-Gottéron - Zug 1:2 (1:0, 0:1, 0:1). Genève-Servette - Davos 6:3 (2:1, 1:1, 3:1). SCL Tigers - Lausanne 2:3 (1:2, 1:0, 0:1). - Am Mittwoch: Langenthal - Kloten (19.45 Uhr).

Auslosung der Halbfinals (Spieldatum 4./5. Januar) am Donnerstag (12.00 Uhr). (si)