Politik

Nationale Konferenz gegen Armut sucht nach Lösungen

Manchmal reicht das Geld nur noch für das Nötigste: In der Schweiz sind mehr als eine halbe Million Menschen von Armut betroffen (Symbolbild).

In der Schweiz sind über eine halbe Million Menschen von Armut betroffen. Und es drohen noch mehr zu werden. An der Nationalen Konferenz gegen Armut haben Fachleute am Dienstag in Biel über die Möglichkeiten diskutiert, diese Entwicklung zu stoppen.