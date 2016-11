Politik

Opposition lehnt neuen Friedensvertrag mit FARC-Guerilla ab

Die Opposition in Kolumbien lehnt den neuen Friedensvertrag mit der FARC-Guerilla ab. Seine Delegation habe auf Änderungen an der neu ausgehandelten Vereinbarung gepocht, die Gegenseite habe dies aber abgelehnt, sagte Ex-Präsident Álvaro Uribe am Montag (Ortszeit).