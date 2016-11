Boulevard

Schweres Beben erschüttert Fukushima - Keine grösseren Schäden

Das Atomkraftwerk Fukushima Daini der Tokyo Electric Power Company (Tepco) in Naraha am Dienstag. Weitere Bilder (3)

Ein schweres Erdbeben der Stärke 7,4 hat am Dienstag den Nordosten Japans erschüttert und eine ein Meter hohe Tsunami-Welle am Katastrophenreaktor Fukushima an die Küste schlagen lassen. Schäden an der Atomanlage wurden gemäss dem Betreiber Tepco nicht registriert.