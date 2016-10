Vermischtes

Empa nimmt neue Wasserstoff-Zapfsäule für Personenwagen in Betrieb

Beim Tanken kommunizieren Fahrzeug und Zapfsäule über eine intelligente Infrarotschnittstelle.

Die Materialforschungsanstalt Empa hat auf ihrem Areal in Dübendorf die erste Wasserstoff-Zapfsäule der Schweiz mit einem Fülldruck von 700 bar in Betrieb genommen. Damit lassen sich Personenwagen mit Brennstoffzelle in nur zwei bis drei Minuten betanken.