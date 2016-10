USA treten internationalem Drohnen-Abkommen bei

Politik

Die USA sind einer internationalen Vereinbarung mit 44 weiteren Staaten zum verantwortungsbewussten Umgang mit Drohnen beigetreten. Sie verpflichten sich dazu, internationale Standards etwa beim Verkauf von Drohnen ins Ausland einzuhalten und Exporte offenzulegen.

Washington. – Auf der Basis der Vereinbarung soll an einem detaillierteren Regelwerk gearbeitet werden, wie das US-Aussenministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Die USA sind weltweit grösster Hersteller von kampffähigen, unbemannten Flugzeugen. (sda)