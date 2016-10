Vermischtes

Ariane-Rakete bringt zwei Telekommunikationssatelliten ins All

Eine Ariane-5-Rakete hat zwei Telekommunikationssatelliten für Australien und Indien ins All gebracht. Der Lastenträger startete am späten Mittwochabend Schweizer Zeit vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana.