Rolling Stones deuten Veröffentlichung von neuem Album an

Noch kann man nur spekulieren: Doch vieles deutet darauf hin, dass die Rolling Stones am Donnerstag ein neues Studioalbum veröffentlichen. (Archivbild).

Die Rolling Stones wollen offenbar am Donnerstag ein neues Album herausbringen. Im Kurzbotschaftendienst Twitter deuteten die britischen Altrocker am Dienstag eine Veröffentlichung am 6. Oktober an.