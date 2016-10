Politik

US-Vizekandidaten Pence und Kaine liefern sich erstes TV-Duell

Die Kandidaten für das Amt des US-Vizepräsidenten, Tim Kaine (links) für die Demorkaten und Mike Pence für die Republikaner, diskutieren an einem Pult über politische Fragen, welche die USA bewegen.

Im US-Wahlkampf haben sich die beiden Vizepräsidentschaftskandidaten Tim Kaine und Mike Pence ihren ersten direkten Schlagabtausch geliefert. Beide trafen am Dienstagabend (Ortszeit) in Farmville in ihrer einzigen TV-Debatte aufeinander.