James-Bond-Schauspieler als Wachsfiguren in Berlin

Kultur

Bis Ende Jahr zeigt das Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds in Berlin die 007-Darsteller Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan und Daniel Craig. Ehrengast bei der Enthüllung war der britische Botschafter Sir Sebastian Wood.

Berlin. – Zuvor wurden die Wachsfiguren bereits in London und New York ausgestellt. Und ein Bond kam bei den Besuchern besonders gut an: «Daniel Craig war der unangefochtene Liebling», sagte Pressesprecherin Nina Zerbe am Dienstag. Überraschenderweise sei Craig vor allem bei den männlichen Besuchern beliebt.

Der Vertrag von Craig als Bond-Mime lief nach seinem vierten Einsatz im Film «Spectre» aus. Welcher Schauspieler als nächstes in die Rolle des charmanten Spions schlüpft, ist noch unklar. (sda)