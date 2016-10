Vermischtes

Physik-Nobelpreis für drei theoretische Physiker

Die gebürtigen Briten Thouless von der University of Washington in Seattle, Haldane von der Princeton University und Kosterlitz von der Brown University teilen sich den diesjährigen Physik-Nobelpreis.

Der Nobelpreis für Physik geht an David Thouless, Duncan Haldane und Michael Kosterlitz für theoretische Arbeiten zum Zustand von Materie. Das teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Dienstag in Stockholm mit.