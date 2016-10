Udinese verpflichtet Trainer Delneri

Sport

Der italienische Fussball-Erstligist Udinese Calcio verpflichtet Luigi Delneri als neuen Cheftrainer.

Fussball. – Der 66-Jährige tritt die Nachfolge von Giuseppe Iachini an, wie der Verein am Montag mitteilte. Iachini, der den Job erst im Mai übernommen hatte, war am Sonntag einen Tag nach der 0:3-Niederlage gegen Lazio Rom freigestellt worden. Udinese hat vier der ersten sieben Saisonspiele in der Serie A verloren.

Delneri hatte in der vergangenen Saison Hellas Verona trainiert, konnte dort den Abstieg in die Serie B aber nicht verhindern. (si)