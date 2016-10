Vermischtes

Marianne Faithfull will mit Konzert in Bataclan Zeichen setzen

Die britische Rock-Legend Marianne Faithfull will mit einem Konzert in der von einem Anschlag getroffenen Pariser Konzerthalle Bataclan ein Zeichen gegen die Angst setzen. «Es bringt nichts, Angst zu haben», sagte die 69-Jährige am Montag der Nachrichtenagentur AFP.