Schweiz ohne Djourou gegen Ungarn und Andorra

Sport

Die Schweizer Nationalmannschaft muss in der WM-Qualifikation gegen Ungarn und Andorra ohne Johan Djourou auskommen. Der Verteidiger hat sich am Oberschenkel verletzt.

Fussball. – Djourou zog sich die Verletzung am Freitag kurz vor der Abreise zum Bundesliga-Spiel des Hamburger SV bei Hertha Berlin zu. Der Klub geht von einer acht- bis zehntägigen Pause aus.

Nationaltrainer Vladimir Petkovic hat noch nicht auf die Absage Djourous reagiert. Mit Fabian Schär, Timm Klose und Nico Elvedi figurieren derzeit drei Innenverteidiger im Schweizer Aufgebot für die beiden Auswärtsspiele gegen Ungarn am 7. Oktober in Budapest und gegen Andorra drei Tage später in Andorra la Vella.

Die erste Partie der WM-Qualifikation hat die Schweiz gegen Portugal Anfang September 1:0 gewonnen. (si)