Stoke City mit Remis bei Manchester United

Stoke City holt mit Xherdan Shaqiri in der 7. Premier-League-Runde einen Punkt bei Manchester United. Der Waliser Joe Allen gleicht in der 82. Minute zum 1:1 aus.

Fussball. – Manchester United ging in der 69. Minute durch einen Treffer des französischen Internationalen Anthony Martial 1:0 in Führung, nachdem Stokes Goalie Lee Grant vorab vor der Pause zahlreiche Chancen des Favoriten zunichte gemacht hatte. Dass Stoke City noch zum dritten Punktgewinn der Saison kam, lag an einem Fehler von ManU-Goalie David de Gea, der einen Schuss von Glen Johnson nur unzureichend abwehren konnte. Letztlich profitierte Allen davon.

Manchester United bleibt damit weiterhin unter den Erwartungen. Stoke City mit dem in der 90. Minute ausgewechselten Shaqiri wartet auch nach dem 7. Spiel noch auf den ersten Sieg.

Telegramm und Tabelle:

Manchester United - Stoke City 1:1 (0:0). - 75'251 Zuschauer. - Tore: 69. Martial 1:0. 82. Allen 1:1. - Bemerkungen: Stoke City mit Shaqiri (bis 90.).

1. Manchester City 6/18 (18:5). 2. Liverpool 7/16 (18:10). 3. Tottenham Hotspur 6/14 (10:3). 4. Everton 7/14 (11:5). 5. Arsenal 6/13 (15:7). 6. Manchester United 7/13 (13:8). 7. Chelsea 7/13 (12:9). 8. Crystal Palace 7/11 (11:8). 9. West Bromwich Albion 7/9 (8:7). 10. Southampton 6/8 (7:6). 11. Watford 7/8 (12:13). 12. Bournemouth 7/8 (6:11). 13. Leicester City 6/7 (8:11). 14. Burnley 6/7 (5:8). 15. Hull City 7/7 (7:14). 16. Middlesbrough 7/6 (7:10). 17. Swansea City 7/4 (6:12). 18. West Ham United 7/4 (8:17). 19. Stoke City 7/3 (5:16). 20. Sunderland 7/2 (6:13). (si)