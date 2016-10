Bencic in der 2. Runde gegen Schwedowa

Sport

Belinda Bencic (WTA 40) trifft in der 2. Runde des Premier-Turniers in Peking etwas überraschend auf die ein Platz hinter ihr rangierte Jaroslawa Schwedowa.

Tennis. – Die 29-jährige Kasachin setzte sich am Sonntag deutlich in zwei Sätzen gegen Top-Ten-Spielerin Carla Suarez Navarro durch. Allerdings hatte die auch im Doppel starke Schwedowa in diesem Sommer bereits in Wimbledon (Viertelfinal) und am US Open (Achtelfinal) überzeugt. Gegen die zehn Jahre jüngere Bencic hat sie noch nie gespielt. Die Ostschweizerin hatte bereits am Samstag gegen die Deutsche Annika Beck gewonnen.

Erst am Montag zu ihrem ersten Einsatz im Einzel kommt Timea Bacsinszky (WTA 14). Die Waadtländerin trifft auf die spanische Qualifikantin Lara Arruabarrena (WTA 61). (si)