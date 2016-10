Politik

Papst Franziskus in Aserbaidschan eingetroffen

Zum Abschluss seiner Kaukasusreise ist Papst Franziskus am Sonntag in Aserbaidschan eingetroffen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche wurde am Flughafen ohne grosses Zeremoniell von einem Regierungsvertreter empfangen.