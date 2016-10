Politik

Höhenflug der deutschen AfD laut Umfrage gestoppt

Die rechtspopulistische Partei Alternative für Deutschland hat nach einer Umfrage in dieser Woche ihren Höhenflug nicht fortsetzen können. Würde am nächsten Sonntag gewählt, würde die AfD auf zwölf Prozent kommen - zwei Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche.