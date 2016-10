Politik

Tausende Polen demonstrieren gegen komplettes Verbot von Abtreibung

Tausende Menschen forderten vor dem Parlament in Warschau das Recht auf Schwangerschaftsabbruch.

Tausende schwarzgekleidete Polen haben am Samstag vor dem Parlament in Warschau gegen einen Gesetzesentwurf zum vollständigen Verbot von Abtreibung demonstriert. «Stoppt die Fanatiker an der Macht», stand auf Plakaten der Demonstrierenden.