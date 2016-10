Basejumper stürzt im Berner Oberland in den Tod

Boulevard

Ein Basejumper ist im Berner Oberland tödlich verunglückt. Der Mann stürzte am Freitag nach einem Sprung vom Mälchstuhl bei Stechelberg in der Gemeinde Lauterbrunnen ab.

Lauterbrunnen BE. – Der Mann, der mit einem Wingsuit ausgerüstet war, wurde am Freitagnachmittag unterhalb der Absprungstelle tot aufgefunden, wie die zuständige Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilten. Rettungskräfte bargen den Toten mit einem Helikopter der Air Glaciers.

Warum der Mann verunfallte, ist unklar. Ermittlungen dazu sind im Gang. Der Verunglückten wurde formell noch nicht identifiziert. (sda)