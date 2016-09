Politik

Schweiz ist laut Schneider-Ammann in einer komfortablen Lage

Bundespräsident Johann Schneider-Ammann an der FDP-Delegiertenversammlung vom Samstag in Montreux. (KEYSTONE/Laurent Gillieron).

Die Schweiz ist laut Bundespräsident Johann Schneider-Ammann wirtschaftlich in einer komfortablen Lage. Sie habe es im dritten Jahr in Folge geschafft, ein Überangebot an Lehrstellen zu haben.