Wirtschaft

Aktie von Deutscher Bank bricht nach Abkehr von Hedgefonds ein

Aktienkurs der Deutschen Bank auf Talfahrt: In Frankfurt brach er am Freitag zum Handelsstart um fast sieben Prozent ein.

Neuer Ärger für die Deutsche Bank: Die Nachricht vom Rückzug mehrerer Hedgefonds aus den Aktien des Unternehmens schickt den Börsenkurs auf Talfahrt. An der New Yorker Börse brach der Kurs um 6,7 Prozent ein, in Frankfurt am Freitag zum Handelsstart um fast 7 Prozent.