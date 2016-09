Boulevard

Tote und Verletzte bei Grossbrand in deutschem Spital

Bei einem Brand in einem Spital in Bochum starben zwei Menschen.

Bei einem Grossbrand in einem Spital in der deutschen Stadt Bochum sind in der Nacht zum Freitag nach Angaben der Polizei zwei Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 16 wurden verletzt, 3 davon schwer.