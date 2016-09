Schalke entschädigt sich in der Europa League

Sport

Mit Siegen in der Europa League spült Schalke den Ärger aus der Bundesliga hinunter. Mit einem 3:1 daheim gegen Salzburg gewinnt Schalke auch das zweite Spiel auf dem internationalen Parkett.

Fussball. – In Schalkes Umfeld wird Neuzugang Breel Embolo, ein noch entwicklungsfähiger Teenager, von vielen hauptsächlich für den totalen Fehlstart in der Bundesliga verantwortlich gemacht. Dennoch setzte ihn Trainer Markus Weinzierl im Match der Gruppe I daheim gegen Salzburg von Beginn an ein, wohl wissend, dass das Schweizer Stürmerjuwel zurzeit vor allem Selbstvertrauen benötigt. Embolo machte sich am deutlichsten nach 58 Minuten bemerkbar, als er einen Kopfball aus kurzer Distanz an die Latte setzte. Schalkes Sieg war ein bisschen glückhaft, denn das 1:0 entsprang einem zufälligen Abpraller, das vorentscheidende 2:0 einem schweren Fehler von Alexander Walke, dem deutschen Goalie der Österreicher.

Ebenfalls in der Gruppe I ist Lucien Favres Nice das schiere Gegenstück zu Schalke: Leader in der Meisterschaft, nach zwei Spielen noch punktlos in der Europa League. Nach der 0:1-Heimniederlage gegen Schalke verloren die Südfranzosen auswärts gegen Krasnodar 2:5. Mario Balotelli und Wylan Cyprien trafen, es waren jedoch nur kurzlebige Hoffnungsschimmer in Form der Anschlusstore zum 1:2 und zum 2:3.

In der Gruppe C hat sich Mainz nach dem 1:1 zu Hause gegen Saint-Etienne aufgefangen. In einem verrückten Spiel mit der Torfolge 0:1, 2:1, 2:3 kamen die Mainzer auswärts gegen die aserbaidschanische Mannschaft aus Gabala zu einem wichtigen Sieg, zu dem auch der unter Trainer Martin Schmidt zurzeit gesetzte Fabian Frei im zentralen Mittelfeld eine gute Rolle spielte.

In der Gruppe L, der Gruppe des FC Zürich, behielt Villarreal die Tabellenspitze. Hierfür reichte den Spaniern ein 1:1 beim ehemaligen Meistercup-Gewinner Steaua Bukarest. Das Schlussresultat stand schon nach 19 Minuten fest.

Resultate und Ranglisten:

Gruppe B: FC Astana - Young Boys 0:0. Olympiakos Piräus - APOEL Nikosia (21.05 Uhr). - Rangliste: 1. APOEL Nikosia 1/3 (2:1). 2. Olympiakos Piräus 1/3 (1:0). 3. FC Astana 2/1 (1:2). 4. Young Boys 2/1 (0:1).

Gruppe C: Gabala - Mainz 05 2:3 (0:1). Saint-Etienne - Anderlecht (21.05 Uhr). - Rangliste: 1. Mainz 05 2/4 (4:3). 2. Anderlecht 1/3 (3:1). 3. Saint-Etienne 1/1 (1:1). 4. Gabala 2/0 (3:6).

Gruppe G: Ajax Amsterdam - Standard Lüttich 1:0 (1:0). Celta Vigo - Panathinaikos Athen 2:0 (0:0). - Rangliste: 1. Ajax Amsterdam 2/6 (3:1). 2. Celta Vigo 2/4 (3:1). 3. Standard Lüttich 2/1 (1:2). 4. Panathinaikos Athen 2/0 (1:4).

Gruppe H: Gent - Konyaspor 2:0 (2:0). Schachtar Donezk - Braga 2:0 (1:0). - Rangliste: 1. Schachtar Donezk 2/6 (3:0). 2. Gent 2/4 (3:1). 3. Braga 2/1 (1:3). 4. Konyaspor 2/0 (0:3).

Gruppe I: Schalke 04 - Salzburg 3:1 (1:0). FK Krasnodar - Nice 5:2 (2:1). - Rangliste: 1. FK Krasnodar 2/6 (6:2). 2. Schalke 04 2/6 (4:1). 3. Salzburg 2/0 (1:4). 4. Nice 2/0 (2:6).

Gruppe J: Fiorentina - Karabach Agdam 5:1 (3:0). Slovan Liberec - PAOK Saloniki 1:2 (1:1). - Rangliste: 1. Fiorentina 2/4 (5:1). 2. PAOK Saloniki 2/4 (2:1). 3. Slovan Liberec 2/1 (3:4). 4. Karabach Agdam 2/1 (3:7).

Gruppe K: Sparta Prag - Inter Mailand 3:1 (2:0). Hapoel Beer-Sheva - Southampton 0:0. - Rangliste: 1. Southampton 2/4 (3:0). 2. Hapoel Beer-Sheva 2/4 (2:0). 3. Sparta Prag 2/3 (3:4). 4. Inter Mailand 2/0 (1:5).

Gruppe L: Zürich - Osmanlispor Ankara 2:1 (1:0). Steaua Bukarest - Villarreal 1:1 (1:1). - Rangliste: 1. Villarreal 2/4 (3:2). 2. Zürich 2/3 (3:3). 3. Osmanlispor Ankara 2/3 (3:2). 4. Steaua Bukarest 2/1 (1:3). (si)