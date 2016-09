Sport

Wawrinka verzichtet auf Tokio

Kann wegen Rückenproblemen seinen Titel in Tokio nicht verteidigen: Stan Wawrinka.

US-Open-Sieger Stan Wawrinka wird in der kommenden Woche seinen im Vorjahr errungenen ATP-Titel am Hartplatzturnier in Tokio nicht verteidigen. Der Romand will seinen Rücken schonen.