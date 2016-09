Wirtschaft

Commerzbank streicht 9600 Stellen

Die Commerzbank setzt zum Kahlschlag an: Die zweitgrösste deutsche Bank will 9600 Vollzeitstellen streichen. (Archiv).

Die Commerzbank will in den kommenden Jahren 9600 Vollzeitstellen streichen. Dies sei Teil der strategischen und finanziellen Ziele bis 2020, die das Management am Freitag beschliessen werde, teilte die zweitgrösste deutsche Bank am Donnerstag mit.