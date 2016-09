Wirtschaft

Meyer Burger will 50 Millionen Franken sparen: 250 Stellen weg

Eine Mitarbeiterin von Meyer Burger bearbeitet einen Solarwafer. Der Solarzulieferer streicht 250 Stellen, einen Drittel davon in der Schweiz.(Archiv).

Der Solarzulieferer Meyer Burger spart weiter: Das Unternehmen baut bis Ende Jahr 250 Stellen ab, ein Drittel davon in der Schweiz, hauptsächlich in Thun BE. Gespart werden sollen nochmals 50 Millionen Franken pro Jahr.