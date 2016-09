Kultur

Im Palexpo Genf erwachen Dinosaurier zum Leben

Bild von der «Days of the Dinosaur»-Ausstellung in Neapel. Derzeit macht die Schau im Genfer Palexpo Halt. (Facebook).

Jurassic Park in Halle 7 des Palexpo in Genf: Dort treiben ab Samstag 60 lebensgrosse, bewegte, knurrende Dinosaurier in ihrer «natürlichen» Umgebung ihr Unwesen. Die Schau «Die Zeit der Dinosaurier» dauert bis zum 8. Januar.