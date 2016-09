Kultur

Dylan veröffentlicht CD-Box seiner legendären Welttournee von 1966

Bob Dylans durch den Einsatz der elektrischen Gitarre legendär gewordene Tournee von 1966 kommt als CD-Sammlung in die Läden. Die 36 CDs umfassende Box «Bob Dylan: The 1966 Live Recordings» erscheint am 11. November.