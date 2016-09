Politik

Berset eröffnet in Paris Kolloquium über Ewigen Frieden

Bundesrat Alain Berset hat sich in seiner Eröffnungsrede eines Kolloquiums zum 500. Jahrestag des Ewigen Friedens zwischen der Schweiz und Frankreich in Paris an die Europäer gewandt. An der Seite von Senatspräsident Gérard Larcher warnte er vor Nationalismus.