Vermischtes

Junges Luchsweibchen starb an Schussverletzung

Das junge Luchsweibchen, das am 25. September in Schwellbrunn AR tot gefunden wurde, starb an einer Schussverletzung. (Kanton Appenzell Ausserrhoden).

Das junge Luchsweibchen, das am Sonntag in Schwellbrunn AR tot aufgefunden wurde, starb an einer Schussverletzung. Dies haben Abklärungen ergeben. Die Ausserrhoder Jagdverwaltung hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet.