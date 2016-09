24,6 kg Heroin an deutsch-schweizerischer Grenze in Basel entdeckt

Vermischtes

Deutsche und Schweizer Zollfahnder haben in der vergangenen Woche am Autobahnzoll Basel-Weil bei einer Kontrolle zweier Lastwagen derselben Transportfirma rund 24,6 Heroin entdeckt. Die beiden türkischen Fahrer wurden festgenommen.

Weil am Rhein (D)/Basel. – Die Grossmenge Drogen war am vergangenen Dienstag in nachträglich angefertigten Hohlräumen in den sechs Radachsen der Lastzüge entdeckt worden, wie die Verantwortlichen eine Woche nach dem Fund in Weil am Rhein (D) vor den Medien sagten. Drogenspürhunde hatten bei den Kontrollen der Lastzüge, die in die Schweiz einreisen wollten, angegeben.

Gemäss der Staatsanwaltschaft Lörrach hat das entdeckte, nicht gestreckte Heroin im Handel einen Wert von bis zu einer Million Euro. Im Strassenverkauf könne diese Menge bis zu 3 Millionen Euro einbringen. Es handle sich um einen der grössten Drogenfunde in der Region Basel. Die weiteren Ermittlungen, auch nach möglichen Hintermänner, laufen. Eine Bandentätigkeit liege nahe. (sda)