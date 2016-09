Politik

Grossbritannien will sich gegen EU-Armeehauptquartier stemmen

Trotz des geplanten EU-Austritts will sich Grossbritannien weiter gegen Pläne einer stärkeren Kooperation der EU-Länder bei der Verteidigung stellen. Dies würde die NATO «untergraben», sagte der britische Verteidigungsminister Michael Fallon am Dienstag in Bratislava.