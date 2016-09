Wirtschaft

Immobilienblasen-Risiko in globalen Grossstädten weiter angestiegen

Hohe Blasengefahr: In Vancouver sind die Immobilienpreis ungesund hoch. (Archivbild).

In sechs von achtzehn ausgewählten Grossstädten weltweit ist der Immobilienmarkt überhitzt. Am grössten ist die Gefahr eines starken Einbruchs der Hauspreise im kanadischen Vancouver. In der Schweiz, in Zürich und Genf, dagegen ist dies nicht zu befürchten.