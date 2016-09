Wirtschaft

China Construction Bank kooperiert enger mit SIX

Vertreter der China Construction Bank (CCB) bei einem Medientermin in Zürich: Im Herbst 2015 erhielt die CCB als einzige chinesische Bank eine Schweizer Banklizenz, mit der sie als Handelszentrum für die chinesische Währung Renminbi tätig werden kann.

Chinesische Firmen sollen künftig direkt Kapital an der Schweizer Börse aufnehmen können. Die Schweizer Niederlassung der China Construction Bank (CCB) strebt eine Teilnehmerschaft bei SIX Swiss Exchange an.