Politik

Ein Toter bei neuen Protesten in US-Stadt Charlotte

In Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina ist es nach tödlichen Polizeischüssen in der zweiten Nacht in Folge zu Protesten gekommen.

In der Stadt Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina ist es bei Protesten gegen Polizeigewalt in der zweiten Nacht in Folge zu Ausschreitungen gekommen. Ein Mann wurde am Rande der Kundgebung erschossen. Die Schüsse kamen nach Behördenangaben nicht von der Polizei.