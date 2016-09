Politik

Syrien-Unterstützergruppe soll am Donnerstag erneut beraten

Die USA und Russland wollen am Donnerstag am Rande der UNO-Generaldebatte in New York erneut die internationale Syrien-Unterstützergruppe zusammenbringen. Diese soll das weitere Vorgehen nach dem Ende der Waffenruhe in dem Kriegsland zu beraten.