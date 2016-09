Basel mit Last-Minute-Sieg in Lausanne

Sport

Der FC Basel steht auch nach der 8. Runde in der Super League mit dem Punktemaximum da. Bei Aufsteiger Lausanne kommt der Meister dank einem späten Tor von Eder Balanta zu einem glücklichen 2:1-Sieg.

Fussball. – Lausanne bestätigte in der ersten Halbzeit den guten Eindruck, den die Waadtländer in den ersten Super-League-Runden hinterlassen haben. Nach einem Treffer von Francesco Margiotta lag das Heimteam zur Pause verdient in Führung.

Doch Basel drehte nach dem Seitenwechsel auf und kam durch Birkir Bjarnason (67.) zum Ausgleich. In der dritten Minute der Nachspielzeit schoss der kolumbianische Innenverteidiger Balanta den FCB doch noch zum Sieg. Damit startet der Titelverteidiger wie in der letzten Saison mit acht Siegen aus den ersten acht Spielen. Der Vorsprung auf die Young Boys beträgt bereits elf Punkte.

Denn die Berner mussten sich in Vaduz mit einem 0:0 begnügen. Nach den Unruhen der letzten Tage wäre ein Erfolgserlebnis gegen die Mannschaft aus dem Fürstentum Liechtenstein für das unruhige Berner Umfeld balsam gewesen. Doch das Team von Adi Hütter tat sich erneut schwer.

Die besten YB-Chancen besassen Yuya Kubo (16./36.) vor und Alain Rochat (70.) nach der Pause. Doch U17-Weltmeister Benjamin Siegrist liess sich bei seinem Debüt in der Super League nicht bezwingen und rettete Vaduz mit seinen Paraden einen Punkt.

Einen turbulenten Verlauf nahm die Partie in Luzern. Sions Captain Reto Ziegler brachte die Gäste in der 16. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoss aus rund 25 Metern in Führung. Doch das Heimteam steckte nicht zurück und kehrte das Spiel dank einem Doppelpack von Marco Schneuwly (76./86.) in der Schlussviertelstunde. Mit dem Mute der Verzweiflung traf Akolo in der Nachspielzeit quasi mit dem Schlusspfiff zum 2:2-Ausgleich und verhinderte damit die erste Sittener Niederlage unter Trainer Peter Zeidler.

Resultate der 8. Runde: Luzern - Sion 2:2 (0:1). Vaduz - Young Boys 0:0. Lausanne-Sport - Basel 1:2 (1:0) - Am Dienstag: Thun - St.Gallen 1:2 (0:0).

Am Donnerstag: Lugano - Grasshoppers (19.45 Uhr).

Rangliste: 1. Basel 8/24 (26:6). 2. Young Boys 8/13 (17:13). 3. Luzern 8/13 (17:15). 4. Lausanne-Sport 8/11 (17:17). 5. Lugano 7/10 (10:11). 6. Sion 8/10 (11:15). 7. Grasshoppers 7/9 (14:13). 8. St. Gallen 8/9 (8:11). 9. Vaduz 8/8 (8:17). 10. Thun 8/5 (9:19). (si)