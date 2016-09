Vermischtes

Schweizer Team gewinnt beim «härtesten Ballonrennen der Welt»

Sie wollten tagelang in der Luft bleiben und in ihren Gasballons Tausende Kilometer zurücklegen. Doch nur das Ballonfahrer-Team aus der Schweiz schaffte es am Mittwoch bis nach Griechenland und gewann mit einer Strecke von 1803,5 Kilometern den Wettbewerb.