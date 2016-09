Politik

Wolf könnte weitere Schafe in der Ostschweiz gerissen haben

In der Nacht auf Dienstag sind in Wienacht-Tobel AR zwei getötete Schafe gefunden worden. Die Verletzungen deuten auf einen Wolfsriss hin. Am Dienstag war bereits bekanntgeworden, dass in Oberuzwil SG ein Wolf ein Schaf gerissen hatte.